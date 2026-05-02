Montefalcione, successo per il Primo Maggio: il ringraziamento dell’Amministrazione comunale.(foto)

MONTEFALCIONE – Una giornata di festa, partecipazione e identità condivisa. Il Primo Maggio montefalcionese si conferma ancora una volta un appuntamento centrale per la comunità, capace di unire tradizione, lavoro e spirito collettivo.

A sottolinearne la riuscita è stata l’Amministrazione comunale, che attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali ufficiali ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione e allo svolgimento della manifestazione.

Un riconoscimento particolare è stato rivolto alla Pro Loco “Emilio Ruggiero”, per il lavoro svolto nella pianificazione dell’evento, e ai carristi, protagonisti con le loro creazioni, frutto di impegno, fantasia e collaborazione. Le loro realizzazioni hanno arricchito la giornata, regalando momenti di spettacolo e coinvolgimento a cittadini e visitatori.

Il Primo Maggio a Montefalcione si conferma così una tradizione viva e partecipata, capace di mettere insieme generazioni diverse nel segno della festa e del lavoro, rafforzando il senso di appartenenza al territorio.

La notizia e le immagini pubblicate sono state riprese dal profilo Facebook ufficiale dell’Amministrazione comunale di Montefalcione.

Un ringraziamento che diventa anche riconoscimento per una comunità che continua a costruire, anno dopo anno, momenti autentici di condivisione.