METEO. Saranno 10 giorni infernali, i prossimi. Temperature oltre le medie di 10 gradi

Una nuova eccezionale ondata di caldo si sta già organizzando e punta a battere ogni record di durata sopra: dopo i 50°C in Spagna, da noi ci attendono 10 gg di fuoco con i 40°C quasi sempre ripetuti: tutta colpa del nuovo anticiclone africano ribattezzato subito Apocalisse 4800, per la quota dello zero termico a 4800m, mai così alta, con tutte le Alpi compreso il Monte Bianco a rischio fusione dei ghiacci. Ad affermarlo sono gli esperti de ilMeteo.it.

Un caldo senza fine insomma e destinato addirittura ad aumentare nei prossimi giorni quando potrà addirittura accadere qualcosa di esagerato.

Occhi puntati infatti all’anticiclone africano a cui abbiamo dato il nome di Apocalisse4800, certamente non a caso: il 4800 sta ad indicare l’eccezionale quota che sta raggiungendo lo zero termico, ovvero la quota alla quale si registrano gli 0°C, mai così alta.

Ciò significa che pure sul tetto d’Europa, sulla vetta del Monte Bianco (alta 4809 metri) il ghiaccio si scioglie; trattandosi della cima più elevata dell’arco alpino, va da sé che tutte le Alpi sono sottoposte a fusione dei ghiacci.

Insomma, non ce ne vogliano gli amanti del caldo e del solleone, ma questa situazione a conti fatti non farà bene a nessuno tanto meno al nostro ormai sofferente territorio.