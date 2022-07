CIA BENEVENTO. CAMERA DI COMMERCIO IRPINIA SANNIO, GLI AUGURI AL NEO ELETTO PRESIDENTE

I rappresentanti della CIA-Agricoltori Italiani di Avellino e Benevento si congratulano con il neo eletto presidente confermando di aver coerentemente sostenuto, anche in questo turno elettorale, Piero Mastroberardino .

La Camera di Commercio Irpinia-Sannio elegge Pino Bruno alla terza votazione in Consiglio. Scongiurato il commissariamento, l’ente camerale è pienamente operativo. Cia Avellino e Cia Benevento formulano gli auguri al neo presidente, “affinchè l’inizio di questo cammino unitario sia caratterizzato dalla giusta armonia, utile a costruire le basi per un rilancio delle attività e per offrire giuste risposte alle imprese” testimoniano unitariamente i presidenti di Cia Avellino e Cia

Benevento Stefano Di Marzo e Carmine Fusco.

La posizione delle rappresentanze Cia di Avellino e Benevento in seno al Consiglio Camerale ha confermato il pieno sostegno al professor Piero Mastroberardino, imprenditore della omonima azienda vitivinicola, ribadendo la posizione “della prima ora”.

“Cia Avellino ha confermato anche oggi una linea di coerenza rispetto alla candidatura supportata già precedentemente, che deriva dalla condivisione di un percorso e delle linee programmatiche già discusse. Esprimiamo le congratulazioni al presidente eletto Pino Bruno, e l’augurio di lavoro proficuo alla guida dell’Ente Camerale delle aree interne” ha commentato il presidente della Cia Avellino Stefano Di Marzo.

Una posizione confermata dal presidente di Cia Benevento Carmine Fusco, che rilancia: “Cia Benevento ha sostenuto la candidatura di Mastroberardino, a cui confermiamo stima e ammirazione, e nel formulare gli auguri al neo presidente eletto, auspichiamo un rilancio dell’economia complessiva di Irpinia e Sannio, e confidiamo in una nuova visione di sviluppo territoriale complessivo”.