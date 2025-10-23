Meteo Irpinia: venerdì di variabilità e venti forti, temperature in calo

Venerdì 24 ottobre 2025. La giornata odierna sarà caratterizzata da una generale alternanza di nubi e schiarite su tutto il territorio provinciale, con assenza di precipitazioni di rilievo.

Il contesto meteorologico si presenterà quindi stabile ma variabile, con momenti soleggiati alternati a passaggi nuvolosi, più consistenti nel corso del pomeriggio lungo i rilievi del Terminio-Cervialto e dell’alta Valle del Calore.

Le temperature saranno in diminuzione, in modo più sensibile nelle aree montuose e interne, dove le massime difficilmente supereranno i 13-15°C. Nei fondovalle e nelle pianure, i valori resteranno leggermente più miti, ma comunque inferiori rispetto ai giorni precedenti.

I venti soffieranno moderati o tesi da ponente, con raffiche di burrasca soprattutto lungo le dorsali appenniniche e nelle valli più esposte. In quota, le raffiche potranno superare i 70-80 km/h, determinando una sensazione termica più fredda.

La visibilità si manterrà generalmente buona, salvo temporanei annuvolamenti nelle ore centrali.

In sintesi, una giornata autunnale e ventosa, con clima più fresco e senza fenomeni significativi, preludio a un weekend che potrebbe riproporre nuove fasi instabili sul territorio irpino.