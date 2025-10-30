Meteo Irpinia – Venerdì 31 Ottobre 2025

Cielo grigio d’autunno e leggere piogge tra notte e mattino. Temperature in lieve rialzo.

Un venerdì dal sapore tipicamente autunnale attende l’Irpinia, con un cielo che si presenterà per gran parte della giornata nuvoloso o molto nuvoloso. Le prime ore della notte e del mattino potranno essere accompagnate da piogge deboli e locali, più probabili sui settori occidentali e in particolare lungo i confini con il napoletano, dove le nubi risulteranno più compatte.

Nel corso della mattinata la situazione tenderà a migliorare gradualmente, anche se il sole farà fatica a farsi strada tra le nubi, lasciando spazio a schiarite intermittenti soprattutto nelle aree interne e collinari.

Temperature

Le temperature registreranno un lieve aumento rispetto ai giorni precedenti, con valori massimi che si attesteranno intorno ai 17-19°C nelle aree di pianura e tra 13-15°C nelle zone montane. Le minime oscilleranno invece tra 10 e 12°C, mantenendo un clima fresco ma non freddo, tipico di fine ottobre.

Venti

I venti saranno deboli e di direzione variabile nelle prime ore della giornata, ma tenderanno gradualmente a disporsi da nord-est nel pomeriggio, con un’intensificazione lieve verso sera.

Tendenza per il weekend

Per la giornata di sabato 1° novembre, si prevede un ulteriore miglioramento con schiarite più ampie, clima asciutto e temperature in linea con la media stagionale. Tuttavia, qualche banco di nebbia mattutina potrà fare la sua comparsa nelle valli interne.