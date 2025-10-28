Meteo Irpinia, torna qualche nube ma resta il bel tempo: lieve aumento delle temperature

Bollettino dell’Osservatorio di Montevergine – Emissione del 28 ottobre 2025, ore 22:40
La giornata odierna è trascorsa sotto il segno della stabilità atmosferica e del sole diffuso su gran parte della provincia di Avellino. Tuttavia, nelle ultime ore, l’Osservatorio di Montevergine segnala l’ingresso di un flusso umido da meridione, responsabile di un graduale aumento della copertura nuvolosa, specie lungo le aree più esposte.
Per la giornata di mercoledì 29 ottobre 2025, le previsioni indicano cielo irregolarmente nuvoloso sulle zone occidentali e meridionali dell’Irpinia, dove non si escludono temporanei addensamenti. Altrove, invece, prevarranno condizioni soleggiate e un clima nel complesso gradevole.
Le temperature minime saranno in lieve aumento, con un rialzo più marcato nell’area avellinese, mentre le massime si manterranno stazionarie o in leggero calo. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti meridionali, contribuendo a un’atmosfera più mite ma anche più umida.
Un quadro meteorologico, dunque, ancora stabile e tipicamente autunnale, con segnali di una parziale variabilità che potrebbe intensificarsi nei prossimi giorni.