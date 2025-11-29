Meteo Irpinia: oggi, domenica 30 novembre 2025, sole prevalente ma gelate al mattino

La giornata di oggi, domenica 30 novembre 2025, si apre con condizioni meteorologiche per lo più stabili su tutta l’Irpinia, caratterizzate da cielo sereno e buona visibilità nelle ore centrali.
Le previsioni indicano un cielo prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata. Nel pomeriggio e in serata non si esclude la formazione di locali banchi nuvolosi, soprattutto nelle zone interne, senza però rischio di precipitazioni.
Al primo mattino, come tipico del periodo, saranno possibili gelate nelle aree vallive, con temperature minime in ulteriore calo nei fondovalle più esposti. Le massime, invece, faranno registrare un leggero rialzo nelle ore più miti.
I venti risulteranno assenti o deboli, con direzione variabile.
Una domenica dal sapore pienamente tardo-autunnale, fredda al mattino ma più gradevole nelle ore centrali, ideale per attività e spostamenti, prestando però attenzione alle gelate nelle prime ore della giornata.