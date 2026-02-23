Meteo Irpinia, nubi e schiarite: clima stabile in attesa dell’alta pressione

Prosegue una fase di relativa stabilità sull’Irpinia, dopo una giornata trascorsa tra annuvolamenti e aperture del cielo. Anche nelle prossime ore lo scenario meteorologico si manterrà variabile, ma senza fenomeni significativi. Un cambio più deciso è atteso da metà settimana, quando l’alta pressione tornerà a dominare la scena.
Per la giornata di martedì 24 febbraio 2026, il quadro sarà caratterizzato da una variabilità diffusa: al mattino prevarranno condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, con possibilità di locali riduzioni della visibilità nelle prime ore del giorno, soprattutto nelle vallate interne.
Nel corso della giornata si alterneranno ampie schiarite e nuovi addensamenti nuvolosi, mentre in serata i banchi nuvolosi potranno risultare a tratti più compatti, pur senza precipitazioni rilevanti.
Sul fronte termico si registra un lieve aumento delle temperature, segnale di una graduale stabilizzazione atmosferica. I venti si manterranno deboli, provenienti dai quadranti occidentali, contribuendo a condizioni generalmente miti per il periodo.
Lo sguardo si sposta poi verso i giorni successivi: da mercoledì è atteso un deciso miglioramento, con il ritorno di condizioni anticicloniche, cieli più sereni e maggiore stabilità su tutto il territorio irpino.