Meteo Irpinia: domenica di sole con leggere velature pomeridiane

Irpinia – La giornata odierna, domenica 21 settembre 2025, si sta confermando stabile e soleggiata su gran parte della provincia. Il cielo appare sereno sin dalle prime ore del mattino, mentre nel corso del pomeriggio si stanno formando locali addensamenti nuvolosi, senza tuttavia portare precipitazioni.

Temperature

I valori termici risultano stazionari rispetto ai giorni scorsi. Le massime si mantengono gradevoli, con punte intorno ai 24-25°C nelle aree pianeggianti, mentre le minime restano più fresche, soprattutto nelle zone collinari e montane.

Venti

Debole ventilazione dai quadranti sud-occidentali, con intensificazioni locali nelle aree più esposte.

Situazione generale

Nel complesso, il tempo odierno si conferma soleggiato e asciutto, tipico di un inizio autunnale mite, favorevole per attività all’aperto e spostamenti.