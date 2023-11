Messaggio del Maresciallo della Polizia Municipale di Mugnano del Cardinale in Occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne

Cari concittadini, in occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, desidero rivolgervi un pensiero di profonda riflessione e solidarietà.

La violenza di genere è un fenomeno che non può essere ignorato o minimizzato. Oggi, più che mai, dobbiamo unirci nel condannare ogni forma di violenza rivolta alle donne e impegnarci a creare una società in cui esse possano vivere libere da qualsiasi minaccia o paura.

Come Maresciallo della Polizia Municipale di Mugnano del Cardinale, mi impegno a promuovere la sicurezza e il rispetto nelle nostre strade e nelle nostre case. Tuttavia, il vero cambiamento inizia a livello individuale e comunitario. Dobbiamo essere uniti nel respingere atteggiamenti discriminatori e nel costruire un ambiente in cui le donne si sentano protette, rispettate e libere di perseguire i propri sogni.

Invito ognuno di voi a essere attento e sensibile alle dinamiche intorno a noi. Se siete testimoni di situazioni di violenza o discriminazione, non esitate a intervenire o a segnalarle alle autorità competenti. La nostra comunità può prosperare solo se ci impegniamo collettivamente contro la violenza di genere.

Ricordiamoci che il rispetto per le donne non è solo un dovere, ma un valore fondamentale che arricchisce la nostra società. Con il vostro sostegno e impegno, possiamo contribuire a costruire un futuro in cui ogni donna possa vivere senza timori e godere appieno della sua dignità e libertà.

Giovanni Masucci

Maresciallo della Polizia Municipale

Mugnano del Cardinale