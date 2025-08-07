Mercogliano, stop all’acqua nella notte tra il 7 e l’8 agosto: rubinetti a secco per otto ore

Emergenza siccità: l’Alto Calore annuncia la sospensione del servizio idrico. Possibili disagi anche dopo la riattivazione del flusso. Ancora disagi legati alla crisi idrica nel territorio irpino. A causa di una significativa e persistente riduzione dell’apporto d’acqua alle sorgenti, l’Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato per oggi, giovedì 7 agosto, la sospensione della fornitura idrica a Mercogliano. Il provvedimento entrerà in vigore dalle ore 22:00 di questa sera fino alle ore 6:00 di domani mattina, venerdì 8 agosto.
Lo stop riguarderà l’alimentazione dei serbatoi che servono l’intero comune. Gli orari indicati — precisa la società — si riferiscono all’effettiva manovra di chiusura e apertura delle condotte principali. Tuttavia, per le singole utenze, l’interruzione e la successiva ripresa dell’erogazione dipenderanno dai tempi tecnici necessari al riempimento delle condotte. Non si esclude, inoltre, che l’acqua possa mancare anche prima dell’orario annunciato, a causa della carenza idrica già in atto.
Alla ripresa del flusso idrico, potrebbero verificarsi brevi episodi di torbidità dell’acqua, fenomeni comuni in queste circostanze e generalmente non pregiudizievoli per la potabilità, assicura Alto Calore. In ogni caso, viene consigliato ai cittadini di far scorrere l’acqua per alcuni minuti prima dell’utilizzo, in modo da eliminare eventuali residui.
La società invita gli utenti a consultare il sito web ufficiale www.altocalore.it e la pagina Facebook aziendale per eventuali aggiornamenti. Per situazioni di improrogabile necessità, è attivo il numero verde 800.954.430.
L’intervento si inserisce nel quadro delle misure di emergenza adottate dall’ente gestore per far fronte al crescente stato di sofferenza delle sorgenti, aggravato dalle temperature elevate e dalla scarsità di precipitazioni delle ultime settimane. Una situazione che sta mettendo sotto pressione l’intera rete idrica provinciale.