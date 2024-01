MARIGLIANO. Corri per San Sebastiano: ritorna la gara podistica di 10 km FIDAL Regionale in onore del Santo Patrono Domenica 14 gennaio lo start 

Dopo uno stop forzato di tre anni a causa della pandemia, a Marigliano si ritorna a correre per il Santo Patrono. Si chiama “Corri per San Sebastiano” la gara podistica di 10 km organizzata dall’International Security Service dei fratelli Buglione.

Lo start domenica 14 gennaio, con partenza alle ore 9.00. Oltre mille gli atleti pronti a gareggiare su strada per conquistare il podio.

Per tutti gli atleti ricco pacco gara e la maglia tecnica MIZUNO.

“Siamo carichi – fanno sapere gli organizzatori – ma soprattutto felici di ritornare a correre sulle nostre strade, mossi dall’amore per il Santo Patrono e dalla passione per la corsa. Si tratta della terza edizione che, insieme ai partner commerciali, consentirà di creare un bel momento di condivisione non solo per gli atleti ma anche per le loro famiglie con un punti di ristoro e stand per gli ospiti.

Ringraziamo quanti hanno collaborato alla ripartenza dell’iniziativa, al comune per il patrocinio morale e ovviamente alla comunità mariglianese sempre attenta ed entusiasta”.