Mariglianella (NA). Sindaco Russo sollecita i giovani a fare domanda per il Servizio Civile 2022

Il Sindaco di Mariglianella, Dott. Arcangelo Russo dalla sua pagina FB fa sapere che «È aperto il nuovo bando per il Servizio Civile, una grande opportunità formativa per i giovani. Il #ServizioCivile , infatti, è impegnarsi in un progetto finalizzato all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della nostra Repubblica attraverso azioni per la comunità e per il territorio. La domanda di partecipazione può essere inoltrata entro e non oltre le ore 14:00 del 26 gennaio 2022. Tutte le altre informazioni sono disponibili presso il seguente link: https://www.cooperativaeco.it/servizio-civile».

Una segnalazione utile per l’intraprendente mondo giovanile che viene fatta anche l’onda dell’annuale positiva esperienza in corso presso la Casa Comunale di Mariglianella iniziata il 16 luglio dello scorso anno, quando i ragazzi e le ragazze selezionati vennero accolti dal Sindaco, Dott. Arcangelo Russo, insieme al Consigliere Comunale Delegato alle Politiche Giovanili, Ing. Giancarlo Tramontano.

Dopo aver prodotto regolari istanze di partecipazione ed affrontato positivamente il colloquio selettivo, i ragazzi e le ragazze furono immessi nei progetti del Servizio Civile 2021/2022 che ora si stanno espletando nell’ambito dei seguenti settori dell’organigramma comunale di Mariglianella: assistenza, anagrafe e stato civile, protezione civile, patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, patrimonio storico, artistico e culturale, educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport e del turismo sostenibile e sociale.

Il Sindaco Arcangelo Russo, rinnovando l’invito ai giovani, a coloro che fino ad oggi non hanno ancora fatto questa magnifica esperienza, a formulare le domande di partecipazione per il nuovo anno, entro le ore 14.00 del 26 gennaio 2022, esprimendo «il riconoscimento agli attuali volontari che con entusiasmo, impegno e dedizione stanno portando avanti le attività SCU. L’incoraggiamento a quanti aderiranno per i prossimi e programmati progetti cogliendo l’opportunità formativa e di crescita personale per loro ed al contempo porteranno giovamento all’amministrazione che trova utile supporto in loro nel processo di miglioramento dei servizi offerti alla comunità locale. Ai giovani in servizio e a quanti ne seguiranno va il mio personale apprezzamento e ringraziamento, quello del Consigliere Delegato, Ing. Giancarlo Tramontano, dell’Amministrazione Comunale e della Comunità di Mariglianella per l’opera assicurata e che assicureranno come operatori volontari del Servizio Civile Universale presso il Comune di Mariglianella».

