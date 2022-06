Mariglianella (NA). L’omaggio dell’Amministrazione Comunale alle decennali attività di danza dell’Associazione “Latino Angel”.

L’Amministrazione Comunale di Mariglianella, retta dal Sindaco, Dott. Arcangelo Russo, attraverso l’Assessore Sport e Spettacolo, Vicesindaco Felice Porcaro, ha reso omaggio con una targa di riconoscimento al decennio di proficua attività artistica e sportiva nel campo della danza dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Latino Angel” che presso la propria sede in Via Leopardi a Mariglianella promuove la pratica e la diffusione della danza con corsi per bambini, ragazzi e adulti sotto la guida dei provetti ballerini. Giovanni Porcaro e Tonya Di Maio. Nella serata di mercoledì 22 giugno 2002, presso il locale “Sweet Life” di Somma Vesuviana, i maestri ballerini Giovanni Porcaro e Tonya Di Maio, in coppia nelle arti coreutiche e nella vita, hanno festeggiato il decimo compleanno delle crescenti attività con la loro creatura “Latino Angel” insieme agli allievi e alle famiglie in una festa collettiva allietata come così rappresentato: «La Latino Angel di Giovanni Porcaro e Tonya Di Maio ha festeggiato i suoi 10 anni di attività. Tiene corsi di Salsa e bachata e anche corsi di pilates e posturale con l’istruttrice Maria Cirillo. Alla festa hanno suonato il noto gruppo musicale Nearlyband, mentre gli allievi della Latino Angel si sono esibiti in balli di salsa cubana e bachata. La Latino Angel si trova a Mariglianella in via Leopardi 12. Il Maestro 38enne Giovanni Porcaro, che balla da quando aveva 9 anni ed ha anche studiato con la campionessa del mondo Caterina Arzenton, ha partecipato a diverse gare internazionali come a Londra, a Miami, a Marsiglia e a Dublino».

Il fondatore Giovanni Porcaro, orgoglioso dell’amicizia con il noto ed apprezzato ballerino Raimondo Totaro, nel 2013 insieme a Tonya Di Maio, partecipava ai Campionati Italiani della FIDA, Federazione Italiana Danza Amatoriale sotto la direzione del presidente Nicola Amato, svolti in collaborazione con l’AIMB, Associazione Italiana Maestri di Ballo, conquistando con i propri allievi i primi tre posti della Categoria 19/34, Classe C, Salsa Cubana e Bachata, a conclusiva decisione di esperti ed affermati giudici e tecnici ufficiali di gara AIMB, nella grandiosa cornice “Golf Hotel & Resort” di Castelvolturno in provincia di Caserta dove tutti i partecipanti alle competizioni furono valutati dai tecnici ufficiali di gara AIMB di levatura mondiale. La coppia di ballerini Porcaro Di Maio partecipava alla serata di spettacolo, fra lunghi applausi, fra gli artisti ospiti della tappa di Miss Italia a Mariglianella, giovedì 25 luglio 2019, con grande partecipazione popolare ed a richiamo regionale, promossa dallo steso Assessorato Sport e Spettacolo retto sempre da Felice Porcaro per l’Amministrazione Comunale allora guidata dal Sindaco, Felice Di Maiolo, oggi Consigliere della Regione Campania.

Sul commiato dalla bella serata del 22 giugno 2022 di festeggiamenti del decennale di “Latino Angel”, è stata assegnata una targa di riconoscimento dal Vicesindaco, Felice Porcaro, ai maestri Giovanni Porcaro e Tonya Di Maio: «Rivolgo le felicitazioni, a nome personale, del nostro Sindaco, Dott. Arcangelo Russo, dell’intera Amministrazione Comunale e di tutta la Comunità di Mariglianella a voi e ai vostri collaboratori, per la meritevole opera educativa e formativa, di giovani generazioni che attraverso il ballo rafforzano le loro capacità artistiche e relazionali acquisendo una solida base sia nelle specifiche discipline artistiche e sia per il mondo del lavoro e delle professioni e per la loro vita. Per questo rivolgiamo, ad una Eccellenza di Mariglianella e del territorio circostante, i nostri migliori auguri per il suo primo fruttuoso decennio di attività e per il buon prosieguo verso futuri successi».

