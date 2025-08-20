Marano, dramma in centro: 18enne precipita dal balcone di casa, giovane trovata gravemente ferita e indagini in corso

Marano di Napoli – Una ragazza di 18 anni è precipitata ieri dal balcone della sua abitazione in una traversa di via Merolla, a poca distanza dal Municipio. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio, davanti a diversi passanti che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasferito la giovane d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni restano riservate, ma i medici parlano di un quadro particolarmente delicato.

Anche i carabinieri della compagnia di Marano hanno raggiunto la zona e hanno avviato accertamenti per ricostruire l’accaduto. L’ipotesi prevalente è quella di un gesto volontario, ma al momento nessuna pista viene esclusa.

La notizia ha destato profonda impressione in città, dove in tanti si sono fermati davanti al luogo della tragedia, ancora sotto choc per quanto accaduto.