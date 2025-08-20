Guardia Costiera salva quattro persone al largo di Meta di Sorrento

Quattro persone sono state tratte in salvo nel tardo pomeriggio di martedì dopo che la loro imbarcazione, lunga circa dieci metri, ha subito un’avaria al motore e ha rischiato di schiantarsi contro una scogliera nei pressi di Alimuri, lungo la costa sorrentina.

Secondo la Guardia Costiera, due donne e due uomini a bordo hanno lanciato l’allarme chiamando il numero di emergenza 1530, mentre l’imbarcazione perdeva rapidamente controllo e si avvicinava pericolosamente alla costa rocciosa.

Sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Napoli, due unità navali — il GCB157 e la motovedetta 532 — sono intervenute in pochi minuti, riuscendo a raggiungere il natante prima dell’impatto. I passeggeri sono stati messi in salvo senza riportare ferite.

Il mezzo è stato successivamente rimorchiato fino al porto di Piano di Sorrento. Le autorità locali stanno raccogliendo testimonianze per chiarire le cause dell’incidente.

Oltre al rischio per le vite umane, l’operazione ha scongiurato anche un possibile danno ambientale in una delle aree turistiche più frequentate della Campania.

“La rapidità dell’intervento ha fatto la differenza,” ha dichiarato la Guardia Costiera in una nota, ribadendo l’importanza dei protocolli di emergenza in mare.