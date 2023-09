Lo sport che unisce: a Terzigno il II Memorial per Giovanni Palma

Si è svolto domenica 17 settembre, presso il centro sportivo “Parco dei Principi”, il II Memorial nel ricordo del professore Giovanni Palma.

L’evento, organizzato dalla scuola calcio “Polisportiva S. Antonio”, già in fase preparatoria ha ottenuti numerosi consensi fra tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere il professore Palma, di giocare a calcio insieme a lui e di sperimentare come lo sport sia un forte momento di condivisione. Nutrita la partecipazione di tanti ex giocatori della gloriosa “Ramon Diaz”, da lui fondata. Il sindaco Francesco Ranieri, presente alla cerimonia, ha omaggiato la figura di Giovanni Palma, sottolineandone l’enorme rilievo sportivo e sociale assunto all’interno della comunità vesuviana.

Il mister Salvatore Auricchio ha dichiarato: «Non è sempre facile riuscire ad esprimere a parole quello che si prova in queste situazioni: il legame era forte ed è forte il suo ricordo».

Durante la manifestazione alla famiglia è stata donata la maglia autografata del campione georgiano Khvicha K’varatskhelia.

Arcangelo Palma, figlio del compianto, a nome della famiglia ha ringraziato tutti i presenti. Le lacrime di commozione, miste agli applausi, hanno chiuso una domenica di sport e condivisione nel ricordo di una persona che amava il calcio, ma amava soprattutto lo spirito di famiglia che si creava dentro e fuori al campo.