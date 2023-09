Calcio, Sorrento-Avellino. Attiva la prevendita per il settore ospiti

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Sorrento – Avellino che verrà disputata giovedì 21 settembre 2023 alle ore 18:30, è attiva la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Alfredo Viviani” di Potenza.

I ticket a disposizione dei tifosi biancoverdi avranno un prezzo di € 15,00 più diritti di prevendita e saranno acquistabili senza obbligo di fidelity card. Saranno in vendita online sul portale Go2 o presso i rivenditori autorizzati.

La vendita dei biglietti è già attiva e terminerà alle ore 19,00 di mercoledì 20 settembre 2023.

INDICAZIONI STRADALI

Per i tifosi dell’Avellino uscita obbligatoria Potenza Centro, proseguire per ponte Musumeci e poi viale Marconi, via Nazario Sauro ed infine via Viviani.