LIVERI (NA). “Festa della Luce, Arte e sapori” con Dolcenera in concerto. Video e Foto

Si è svolto ieri a Liveri (NA), la “Festa della Luce. Arte e sapori”, promosso dall’amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Raffaele Coppola, e inserito nel “Cartellone degli Eventi Metropolitani” e finanziato dalla città metropolitana di Napoli. In Piazza Autilia Scala, nella splendida cornice del Santuario di Santa Maria a Parete, luogo di fede devozione simbolo del territorio, famoso grazie all’apparizione della madonna circa 500 anni fa si è tenuto il concerto di Dolcenera, eclettica artista, cantante, compositrice e musicista. Sulle scale che portano al Santuario è stata esposta una parte dell’installazione artistica “Gocce d’Acqua”, dedicata alla valorizzazione del patrimonio idrico campano. La serata è stata allietata anche da piccoli assaggi culinari delle tipiche polpette liveresi. Il progetto “Festa della Luce. Arte e sapori” messo in campo dall’amministrazione Coppola, sindaco della piccola cittadina dell’area nolana a confine con la provincia avellinese da ben 14 anni , intende promuovere alcuni degli asset culturali più significativi del territorio del comune. Ecco in allegato il video del nostro servizio realizzato.