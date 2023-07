Mugnano – È arrivato il gran giorno della Solenne Processione della Patrona

Oggi per i mugnanesi è una giornata importante al pari del 2 luglio perché la loro amata Patrona verrà portata in processione per le strade del paese. Sin dall’alba lo sparo dei botti e il suono delle campane hanno ricordato a tutti il grande evento.

Alle 10 sarà celebrata la Santa Messa e al termine tutti i presenti si trasferiranno in piazza Umberto I davanti alla Casa Comunale ove il banditore inizierà la cosiddetta “gara” in realtà un’ asta per l’aggiudicazione del Palio e delle torce. Conclusa la gara, il sindaco dott. Alessandro Napolitano con vari membri dell’amministrazione e il corpo di Polizia Locale si richeranno nel Santuario dinanzi alla Statua di Maria Santissima delle Grazie, da lì si uscirà in processione con un ordine ben stabilito. La Statua di Maria Santissima delle Grazie sarà preceduta dai membri dei vari comitati ed associazioni del paese che sfileranno dietro il proprio stendardo, vi saranno anche i comitati delle altre feste patronali del mandamento. A mezzogiorno, come da tradizione inizierà la Solenne Processione e la Madonna sarà portata tra i vicoli del paese. Il corteo religioso imboccherà subito via Garibaldi ove ci sarà la famosa infiorata: migliaia di petali di fiori saranno lanciati dai balconi sulla Madonna.

Una delle caratteristiche della processione è il suo prolungarsi per tutto il pomeriggio fino alle 20 circa quando si rientrerà al Santuario. Per i mugnanesi e per tutti quelli che sono legati a Maria Santissima delle Grazie è questo uno dei giorni più attesi e più belli dell’anno. (L. Carullo)