Mugnano del Cardinale. Grande successo per la prima serata di festa in onore Maria Santissima delle Grazie. Foto e Video

A Mugnano del Cardinale sono in corso di svolgimento i festeggiamenti civili in onore di Maria Santissima delle Grazie, Patrona del paese.

Ieri sera, in piazza Umberto I, si sono esibiti “E figli e Masaniello con i Maestri Bottari”. Gli artisti con la musica classica e popolare napoletana hanno saputo coinvolgere il folto pubblico presente in piazza Umberto I. Questa mattina si terrà la solenne processione a partire da mezzogiorno.

(L. Carullo)