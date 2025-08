L’Avellino batte 3-1 il Picerno nell’amichevole giocata ieri a Montella.

Si archivia così il precampionato per tuffarsi nel calcio vero, Domenica 10 Agosto la prima gara ufficiale contro l’Audace Cerignola, Coppa Italia Frecciarossa. Le reti di Kumi e Russo nel primo tempo, Favilli nel secondo dopo la rete di Pugliese per i lucani. Buon test contro una squadra di Serie C, modulo 4-3-1-2 con Iannarilli in porta, Todisco, Manzi, Enrici e Milani in difesa; Kumi, Palmiero e Sounas a centrocampo; Russo alle spalle del duo d’attacco Crespi-Favillli. Un bel pubblico ha seguito i lupi al “Guido Basile”, circa 3.000 le presenze. Spunti interessanti per un team che comunque è da testare e verificare. La notizia dell’imminente arrivo di Tutino ha generato entusiasmo, la gente di fede biancoverde già immagina la coppia con Insigne, non male per un parco attaccanti che andrebbe a completare il trio offensivo titolare con Favilli. Patierno, Lescano, Crespi, Russo pronti a mettere in difficoltà Biancolino per ribaltare le gerarchie.

Nel secondo tempo hanno fatto ingresso in campo Daffara, tra i pali, Simic e Armellino, coppia centrale di difesa, Marchisano, Gyabuaa, Palumbo, Panico e Lescano. Otto gli assenti, si sono aggiunti Cancellotti, Campanile, Frascatore, Insigne e D’Andrea a Cagnano, Rigione e Patierno. Il lavoro svolto tra Sturno, Rivisondoli e Montella lascia il posto alle gare ufficiali. La Serie B è alle porte e i lupi vogliono farsi trovare pronti. La gente freme, i 7.000 abbonamenti ne sono la testimonianza evidente. (Lucio Ianniciello)