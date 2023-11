L’Aurora Boreale illumina il Cielo d’Italia: Un Fenomeno Straordinario

In un evento straordinario e inaspettato, l’aurora boreale ha fatto la sua apparizione in Italia, regalando uno spettacolo mozzafiato ai fortunati osservatori. Questo fenomeno, estremamente raro alle latitudini italiane, ha catturato l’attenzione di molte persone mentre il cielo si è tinto di colori vividi e suggestivi.

L’aurora boreale si è manifestata in diverse parti del paese, con una massima visibilità tra le 18:00 e le 19:00. I colori rosso e viola hanno illuminato il cielo sopra le Alpi e molte altre alture del nord, ma sono stati segnalati avvistamenti persino in Puglia, nel sud dell’Italia.

Questo straordinario spettacolo celeste ha sorpreso e affascinato gli osservatori, che hanno condiviso le loro esperienze e fotografie su social media e siti web dedicati alla meteorologia. L’aurora boreale è stata avvistata anche in altri paesi europei, tra cui Austria, Romania e Slovenia, come dimostrano le immagini catturate dalle webcam dei siti meteorologici.

L’aurora boreale aveva già fatto la sua apparizione in Italia il 25 settembre, tingendo di rosso i cieli della Lombardia e dell’Alto Adige. Questo fenomeno, noto come aurora polare nell’emisfero settentrionale, è un evento ottico che si verifica quando le particelle provenienti dal vento solare interagiscono con l’atmosfera terrestre, creando bande colorate in movimento che possono variare dal rosso al verde e all’azzurro.

La sua presenza in Italia è solitamente molto rara, poiché le condizioni atmosferiche e la posizione geografica del paese non favoriscono la sua osservazione. Di solito, l’aurora boreale è visibile principalmente nei paesi nordici come Norvegia, Svezia, Finlandia e Islanda.

La straordinaria manifestazione di questo fenomeno in Italia è stata causata da un’intensa tempesta solare di categoria G3, che è il massimo livello G5. Questa tempesta solare è stata così potente che ha reso l’aurora boreale visibile persino durante il giorno, quando la luce del sole è presente. Questo è un evento che si verifica raramente, in genere una volta ogni dieci anni, e ha reso l’osservazione di questo spettacolo celeste ancora più eccezionale.