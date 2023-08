LAURO (AV). Tutto pronto per la riapertura di “Moda Lauro”

Apre nel comune di Lauro “Moda Lauro”. Uno store moderno, ricercato e accogliente con la migliore proposta di brand fashion e tant’altro con l’obiettivo di soddisfare i clienti con un’esperienza di acquisto personalizzata, grazie a un’accurata selezione di prodotti e alla garanzia di un servizio completo a 360*. Ovviamente, un occhio attento sulla qualità e la convenienza delle proposte. “Ti aspettiamo in negozio per conoscere i nostri Personal Shopper selezionati e vedere dal vivo il negozio e lasciarti consigliare per i tuoi acquisti, scoprire le novità e le promo! Vi aspettiamo con un delizioso buffet il giorno 21 agosto 2023 alle ore 18.00 per festeggiare con noi la riapertura. Ci troviamo a Lauro in via 1 traversa Frate Agostino Casoria”.