AVELLA Anfiteatro: Una Serata di Emozioni Musicali al Servizio dell’Anima

Una data da segnare in rosso nel calendario degli amanti della musica e dell’arte si avvicina: sabato 2 settembre 2023 alle ore 21:00 presso l’incantevole Anfiteatro Avella, si terrà un evento senza precedenti che promette di toccare le corde più profonde dell’anima. “Comme l’acqua ‘e mare” sarà un concerto straordinario presentato dall’Orchestra Filarmonica Campana, accompagnata da voci di talento come Maria Sirignano, Chiara Turiello e Orsola Russo, sotto la guida magistrale del direttore Massimo Testa.

Il concerto promette di essere un’esperienza indimenticabile, grazie alla collaborazione artistica di Oderigi Lusi, autore sia della musica che dei testi. Il culmine di questa collaborazione sarà la prima esecuzione del nuovo capolavoro di Lusi, un’opera intitolata “Stabat Mater profano”. Questo nuovo lavoro si ispira ai frutti creativi dei precedenti lavori dell’artista, ma si distingue per una chiara impronta caratteristica e dirompente all’interno della sua poetica musicale.

L’opera affronta temi universali attraverso una commistione di musica, poesia e prosa. L’evento si preannuncia come un viaggio emozionante attraverso il dolore e la bellezza della condizione umana. L’attenzione si concentra su una figura di grande significato e risonanza: la madre. Non solo una madre, ma la madre di tutte le madri del mondo. La sua figura emerge ai piedi della croce, nel momento in cui raccoglie il figlio crocifisso dalla brutalità degli uomini, per i quali si è sacrificato.

La tematica di “Stabat Mater profano” risuona con il passato e l’attualità, unendo in un unico abbraccio le tragedie antiche e i dilemmi contemporanei. La figura della madre che soffre la perdita del figlio attraverso la crocifissione rappresenta un simbolo di dolore, sacrificio e resilienza che attraversa i secoli.

L’Anfiteatro Avella, uno dei luoghi più suggestivi e affascinanti, si prepara ad ospitare una serata che rimarrà scolpita nei cuori di coloro che avranno la fortuna di partecipare.

In un mondo dove l’arte continua a ispirare e a connettere le anime, “Comme l’acqua ‘e mare” si profila come un evento in grado di toccare le corde più intime del cuore umano, offrendo un’esperienza straordinaria che unisce passato e presente in un abbraccio emotivo senza tempo.

(Andrea Salvatore Guerriero)