SPERONE (AV) – Festa dell’Assunta in località “Fontana di Sperone”. Video e Foto

Questa mattina alle 10, in località “Fontana di Sperone” si è reso omaggio alla Madonna con la celebrazione della Santa Messa. È una tradizione che si rinnova ogni anno, lì viene celebrata la Santa Messa il 15 agosto e il martedì dopo Pasqua. “La Croce non indica una situazione statica, ma ci porta alla salvezza. Oggi la protagonista può sembrare la Madonna, ma in realtà ella fa dà tramite per il Signore. Viviamo questo luogo per quello che è, in primis un luogo in cui si prega e poi un luogo in cui si fa festa” così don Reinaldo. Alla funzione religiosa erano presenti tante persone, tra esse anche il sindaco Adolfo Alaia. (L.C.)