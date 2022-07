La squadra di Krav Maga della Campania guidata dal Coordinatore Raffaele Lettieri è pronta per una tre giorni in Val D’Aosta.

Così ha dichiarato Raffaele Lettieri “ Sono orgoglioso di partecipare alla tre giorni organizzata dal Consigliere Nazionale Joe Carere, e con la presenza del mio caro amico/maestro Nello Vaudi. Insieme alla mia squadra saremo presenti per gli stage formativi e la preparazione al grande evento internazionale che si terrà a dicembre a Roma. Sono contento che la Campania con la mia guida stia crescendo. Siamo presenti in tutte le province con i nostri coordinatori provinciali. Ottimo è il lavoro del Presidente Giuseppe Palma e dei membri del consiglio nazionale Marcello Muscariello , Salvo Salvatore Grasso, Joe Carere e tutti quanti lavorano per la crescita della Federazione”. 23 e 24 LUGLIO VAL D’AOSTA la Squadra di Krav Maga della Campania sarà come sempre protagonista.”