La Sandro Abate Avellino sfida il Pomezia in casa. Si cerca la vittoria per restare a volare in alta quota

di Carmine Guerriero

Gli irpini dopo aver sprecato l’importante occasione in terra laziale riprovano a cercare i 3 punti contro il Pomezia. Questa volta in casa, fino ad ora hanno raccolto ben poco, infatti, negli ultimi ultimi 3 match casalinghi sono rimasti a digiuno. Il Pomezia, fresco della vittoria inflitta ai cugini dello Genzano, verranno al Palasport del Mauro con l’umore sollevato ma non del tutto. I laziali restano ad 1 punto dalla calda zona play- out. L’ Avellino che circola nei piani alti della classica, cercherà di non sbagliare ancora, per consolidare al meglio la sua posizione in classifica. Alla vigilia della partita mister Vinicio Commella ha affermato: “ le tre sconfitte in casa pesano tantissimo, abbiamo un gruppo di giocatori che vanno ringraziati per quello che stanno facendo,la squadra nei momenti di difficoltà ha tirato sempre quel qualcosa in più che poi ha fatto la differenza”.

Parole del tutto confortanti e allettanti che lasciano trasparire la voglia di portare a casa la prima vittoria casalinga.

Negli ospiti ci sarà Iaccarini, stimato dalla piazza visto lo storico e memorabile trionfo della cappa Italia. Dallo staff tecnico importante appello per tutti i cittadini di Avellino e provincia, che restano la marcia in più per supportare i calcettisti irpini per tutti i 40 minuti di questo rilevante percorso nazionale.