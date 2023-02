La Regione Campania al secondo posto nella classifica Grand Prix Tennis Italia

Il tennis è un’ottima scelta sportiva per i giovani adulti, in quanto offre una serie di benefici fisici e mentali. A livello fisico, il tennis migliora la forma cardiovascolare, la resistenza e la coordinazione. Dal punto di vista mentale, aiuta la concentrazione, la strategia e il processo decisionale. Inoltre, il tennis può essere praticato sia a livello agonistico che ricreativo, il che lo rende un’opzione versatile per i giovani adulti.

La classifica finale del Grand Prix 2022, Trofeo Nazionale delle scuole di tennis è stata pubblicata dalla Federazione Italiana Tennis. In una classifica che ha visto la partecipazione di 1893 scuole di tennis di tutte le regioni italiane, la Campania si piazza al secondo posto assoluto con l’Accademia Tennis Napoli, dietro solo al Tennis Training Foligno (Perugia).

Il New Tennis Torre del Greco si posiziona al quinto posto della classifica generale, subito dopo l’Accademia Tennis Napoli, che è ufficialmente la prima scuola di tennis in Campania. Di seguito sono riportate le prime tre scuole di tennis della Campania secondo le classifiche della Federtennis in ciascuna delle cinque categorie.

Di sotto riportiamo i migliori piazzamenti delle scuole Campane

Migliore Scuola

La Campania piazza due circoli nei primi tre posti dell’esclusiva classifica delle Top School italiane del 2022, la divisione più stimata tra le scuole di tennis. L’Accademia Tennis Napoli si è piazzata al secondo posto e New Torre del Greco al terzo. L’Accademia Tennis Avellino si è classificata terza tra le campane e al 36° posto assoluto.

Scuola Superiore

Il Tennis Vomero, che è ufficialmente la prima scuola di tennis in Campania in questa categoria, si è piazzato al nono posto in questa classifica. Il Tennis Napoli, decimo a livello nazionale, e il Country Sport Avellino, terzo in Campania, sono entrambi tra i primi venti.

Formazione Standard

La prima squadra campana è l’Equipe Lucioli Napoli, al 51° posto in Italia, seguita dal TC 2002 Benevento (57°), dal CT San Giorgio del Sannio e dall’Equipe Lucioli Benevento (73°).

Scuola Sociale

L’Olimpia Tennis Irpinia, prima squadra campana, si è classificata seconda in Italia. A seguire, il TC de’ Goti Benevento e il TC Sapri (24°) (32°).

Scuola Primaria

L’Accademia Tennis Salerno – Le Malche si è classificata terza a livello nazionale; il TC Battipaglia – Eboli è arrivato secondo in Campania (14° in Italia); e il Campania Eco Village Salerno si è classificato terzo (107° in Italia).

Per le classifiche complete e il regolamento del Grand Prix consultare il sito federale www.federtennis.it/Federazione/News/Attivita-federali/Grand-Prix-scuole-tennis-2022.

Benefici sociali che il tennis apporta ai giovani adulti

Ci sono diversi vantaggi sociali per i giovani adulti che giocano a tennis. Uno dei principali è l’opportunità di incontrare e interagire con nuove persone, sia dentro che fuori dal campo. Il tennis può anche essere un ottimo modo per costruire amicizie e cameratismo tra i giocatori.

La partecipazione al tennis insegna anche il lavoro di squadra, la sportività e le capacità di comunicazione, tutti aspetti importanti da sviluppare per i giovani adulti. Il tennis offre anche l’opportunità di partecipare a tornei, leghe o eventi sociali che possono essere divertenti e un ottimo modo per socializzare.

L’importanza dello sport nello sviluppo dei giovani adulti

Imparare a lottare e non mollare mai per poi vincere nello sport può essere utile nella vita di tutti i giorni in diversi modi. Uno dei principali vantaggi è che insegna la disciplina, la perseveranza e la capacità di gestire la pressione, tutte abilità preziose per la vita. Insegna anche l'importanza di porsi degli obiettivi e di lavorare sodo per raggiungerli. Inoltre, lo sport può aiutare a sviluppare la fiducia in se stessi, che può essere utile in molti ambiti della vita, come il lavoro, le relazioni e il processo decisionale.

Fare sport aiuta anche a insegnare l’importanza del lavoro di squadra e della collaborazione, sia in campo che fuori. Si tratta di competenze trasferibili che possono essere applicate a molti ambiti della vita e del lavoro. Contribuisce inoltre a costruire una tempra mentale e fisica che può aiutare a gestire meglio lo stress e le sfide.

Inoltre, imparare a lottare per vincere nello sport può aiutare i giovani adulti a imparare a gestire le sconfitte e a imparare dagli errori, che sono importanti lezioni di vita. Nel complesso, la partecipazione allo sport può aiutare i giovani adulti a sviluppare le capacità, la mentalità e la disciplina che possono essere utili in molti ambiti della vita.