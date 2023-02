NOLA. Rotatoria ai limiti della circolazione, occorre un immediato intervento per la messa in sicurezza

Sono giorni, settimane e mesi che ormai il tratto della SS7Bis, nei pressi della rotatoria intersezione con Nola, Cimitile e Casamarciano (foto) – è sempre più impercorribile.

La presenza di buche più o meno grandi, a ridosso dell’impianto semaforico, che alle prime gocce di pioggia diventano anche invisibili, riempendosi d’acqua, mettono a rischio ogni giorno che passa, la sicurezza degli automobilisti e quella degli altri utenti della strada. Per non parlare poi del transito nelle ore serali, dove la scarsa illuminazione diventa un pericolo ulteriore. Numerose le lamentele di automobilisti che lamentano danni riportati agli pneumatici delle auto, ai cerchi e agli ammortizzatori. Molte anche le richieste di risarcimento dei danni avanzate ma nessuno invece decide di ripristinare il tutto, visto anche che trattasi di una strada ad alta percorrenza.