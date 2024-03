La Primavera Floreale ad Avella: Un Nuovo inizio con l’Azienda Agricola Vittoria

Con l’arrivo della primavera, Avella si è risvegliata in un tripudio di colori e profumi grazie all’iniziativa dell’azienda agricola Vittoria, che ha donato alla città una nuova veste floreale. Dai vasi di fiori che adornano piazza Municipio e piazza Convento, fino ai dintorni delle numerose chiese cittadine, il paesaggio urbano si è trasformato in un vero e proprio giardino all’aperto.

Questo tocco di splendore è stato reso possibile grazie all’impegno congiunto di padre e figlio, Pellegrino e Francesco, che hanno deciso di contribuire attivamente alla bellezza e al benessere della propria comunità. Questa iniziativa non è soltanto un modo per abbellire gli spazi pubblici, ma anche un segnale di cambiamento e rinascita per Avella.

Il momento è particolarmente significativo per Pellegrino, che recentemente ha assunto un nuovo incarico all’interno dell’amministrazione comunale. Dopo essersi distaccato dal gruppo di minoranza guidato da Chiara Cacace, Pellegrino ha aderito alla maggioranza, ricevendo la delega al verde pubblico dal sindaco Vincenzo Biancardi. Un ruolo che Pellegrino ha accolto con grande serietà e dedizione, dimostrando un’immediata volontà di fare la differenza per il suo paese.

Il consigliere Vittoria ha preso sul serio il suo nuovo incarico, mettendo in atto azioni concrete per migliorare l’aspetto e la vivibilità di Avella. Il suo coinvolgimento diretto nella realizzazione di questo progetto floreale è solo il primo passo di una serie di iniziative volte a rendere il paese più verde, pulito e accogliente per tutti i suoi abitanti.

L’iniziativa dell’azienda agricola Vittoria è un esempio di come la collaborazione tra pubblico e privato possa portare a risultati tangibili e positivi per la comunità. Grazie a persone come Pellegrino e Francesco, Avella sta vivendo un vero e proprio rinnovamento, in cui la natura e il verde diventano protagonisti di un nuovo e luminoso capitolo nella storia della città.