La mountain bike a Moschiano raddoppia, non solo granfondo ma anche il campionato regionale marathon FCI Campania

a Moschiano Mtb Adventure ripropone con forza questo appuntamento e lo fa superando ogni aspettativa per gli appassionati della disciplina offroad nella regione campana con in palio i titoli regionali marathon sotto l’egida della Federciclismo Campania.

Il tracciato si snoda lungo i sentieri dei monti di Santa Cristina, Piana di Prato e Monte Pizzone, nel comune di Moschiano, con fondo compatto e ottima tenuta anche in caso di pioggia previsti 4 punti di ristoro.

Nello specifico, la marathon di 63 chilometri è caratterizzata da una salita iniziale di 8 chilometri tra sterrato in castagneto con pendenza media del 12% ma senza un particolare grado di difficoltà che porta fino al Monte di Santa Cristina. Segue un tratto in pianura breve prima di prendere una discesa lunga circa 6 chilometri, mista tra sterrato e cemento dissestato, che porta all’inizio di un’altra ascesa lunga 6 chilometri con tratti misti tra terreno battuto e pietroso. Si giunge alla Piana di Prato dove da lì, considerata l’altura, c’è la possibilità intravedere le isole di Ischia e Capri, poi si affronta una discesa in sterrato tra castagneti vari tratti in sotto bosco abbastanza tecnica che conduce fino ad un altro breve tratto in salita di 2 chilometri. Altro tratto in pianura e falsopiano per circa 12-15 chilometri, poi si affronterà di nuovo un breve tratto in salita abbastanza tecnico perché caratterizzato da pietre e sassi smossi fino a congiungersi con un’altra salita in cemento misto asfalto e sterrato lunga circa 4 chilometri. Si arriva così al punto più alto della gara che è il Monte Pizzone, dopodiché si percorre un single track in falsopiano di 5-6 chilometri prima di intraprendere una discesa lunga circa 8 chilometri che conduce fino al Santuario della Carità per poi prendere una discesa molto tecnica ed impegnativa fino al falsopiano lungo circa 1 chilometro prima dell’arrivo.

La granfondo di 42 chilometri è identica tranne la salita di 6 chilometri che porta alla Piana di Prato e la discesa mista che ci porta fino al lungo tratto in pianura e falsopiano di circa 12-15 chilometri.

