La Misericordia di Monteforte Irpino entra nel sistema nazionale di Protezione Civile

MONTEFORTE IRPINO – Un importante riconoscimento per la Misericordia di Monteforte Irpino, che da oggi entra ufficialmente a far parte del sistema nazionale di Protezione Civile.
Un risultato che premia l’impegno costante dell’associazione, da anni attiva sul territorio con servizi di soccorso, assistenza sanitaria e interventi nelle emergenze. Grazie a questa adesione, la Misericordia potrà operare con maggiore coordinamento e risorse, rafforzando la propria capacità di risposta in caso di calamità naturali o situazioni di crisi.
«È un traguardo che valorizza il lavoro quotidiano dei nostri volontari», commentano con orgoglio i responsabili dell’associazione, «e ci consente di essere ancora più efficaci e tempestivi al servizio della comunità».
L’ingresso nel sistema nazionale di Protezione Civile rappresenta non solo un riconoscimento formale, ma anche un passo decisivo per consolidare la rete di supporto e solidarietà sul territorio irpino, favorendo una collaborazione più stretta con le istituzioni e gli enti preposti alla gestione delle emergenze.
Un segnale forte in un momento storico in cui la prevenzione e la prontezza degli interventi risultano fondamentali per la sicurezza dei cittadini.