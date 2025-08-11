Campagna, rissa dopo la Chiena: ragazzo accoltellato e un ferito nella fuga

Doveva essere una domenica di festa, ma si è trasformata in una serata di paura. Ieri, poco dopo le 18, a conclusione della Chiena , la tradizionale manifestazione estiva che ogni anno richiama centinaia di persone nel centro storico – una lite tra almeno dieci persone è degenerata.

Un ragazzo è stato colpito con un coltello, riportando ferite che hanno richiesto il ricovero in ospedale. Nel tentativo di evitare la rissa, un uomo di 59 anni è scappato ma è caduto, procurandosi lesioni. Entrambi sono stati soccorsi dal 118.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Eboli, che stanno ricostruendo la dinamica e identificando i partecipanti alla lite. Le indagini si concentrano anche sulle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.

La serata, che avrebbe dovuto concludersi con musica e divertimento, è stata invece segnata da momenti di panico, con il centro storico trasformato in teatro di scontri.