La Magica Festa della Nocciola a Baiano: Gusto, Cultura e Divertimento per tutti

Nel cuore della pittoresca provincia di Avellino, precisamente a Baiano, sta per tornare uno degli eventi più attesi dell’anno: la Festa della Nocciola. Giunta alla sua ventinovesima edizione, questa festa unica nel suo genere attrae visitatori da ogni angolo della Campania e oltre, desiderosi di immergersi in un mondo di sapori, cultura e intrattenimento.

Un Menù da Sogno: La Nocciola Regna Sovrana

L’8, 9 e 10 settembre, Baiano si trasforma in una mecca per gli amanti della nocciola. Il menù di questa festa è un viaggio culinario che celebra l’ingrediente principale: la nocciola. Tra i piatti più famosi, spicca la pasta al pesto di nocciola, una specialità esclusiva che può essere gustata solo qui. Dai secondi di carne con crema di nocciola fino ai panini gourmet, ai taglieri di salumi e formaggi, al caciocavallo impiccato e alle tradizionali pizze montanare con varianti alla crema di nocciola, ogni piatto è una vera e propria esperienza di gusto. E non si può parlare di festa senza dolci: i truck food dedicati alla nocciola delizieranno i palati con creazioni irresistibili. Il tutto viene accompagnato da una selezione di ottimi vini e birre artigianali o tradizionali, creando il perfetto connubio tra tradizione gastronomica e innovazione.

Un’ Occhiata ai Prodotti Tipici e alla Cultura Locale

La Festa della Nocciola non è solo una celebrazione culinaria, ma anche un’occasione per scoprire i tesori locali. Gli espositori di prodotti tipici presenti mettono in vetrina la loro maestria e l’amore per il territorio attraverso gustosi assaggi e artigianato di alta qualità. È un’opportunità imperdibile per immergersi nella cultura locale e portare a casa autentici souvenir campani. La cultura trova spazio in vari modi durante l’evento. La mostra cinematografica, la festa itinerante dei libri e il convegno sulle tematiche ambientali, curato da Saverio Bellofatto e in programma domenica 10 settembre alle ore 11 presso il Teatro Colosseo, dimostrano come la Festa della Nocciola sia anche un’occasione per riflettere su questioni importanti e coinvolgenti.

Musica e Ballo: Il Ritmo Scuote la Festa

La festa non sarebbe completa senza un sottofondo musicale coinvolgente. Tanti gli artisti che si esibiranno durante l’evento, regalando momenti di alto spessore musicale. Dall’energia di Gerardo Amarante e gli Spaccapaese, all’atmosfera coinvolgente degli Alumanera e Carmine Coppola, fino alle performance dei Rareca Antica, Tarantwo, Ars Nova Napoli e Dj Set di radio CRC, la musica abbraccia tutti i generi e i gusti. E per chi desidera ballare al ritmo della festa, c’è un’area dedicata curata dalla Free Dance di Baiano, dove ogni giorno si possono scatenare sulle note della musica e della gioia.

Non Perdere l’Evento dell’Anno: festaldellanocciola.it

Se vuoi essere parte di questa esperienza straordinaria, segna le date sul calendario: 8, 9 e 10 settembre. Tuffati nella magia della Festa della Nocciola a Baiano e scopri quanto la nocciola possa essere versatilmente deliziosa. Per ulteriori informazioni, consulta il sito ufficiale dell’evento: festaldellanocciola.it. Preparati per tre giorni di gusto, cultura e divertimento che rimarranno impressi nella memoria. “Siamo giunti alla XXIX edizione della Festa della Nocciola di Baiano, che nel 2018 è stata inserita tra gli eventi dell’anno Europeo del Patrimonio Culturale e che ha ottenuto un importante riconoscimento dall’UNPLI, quello di “Sagra di Qualità”. Nel 2019 la XXIX edizione poi la pandemia, il look down ci ha costretti ad un fermo forzato. Quest’anno riprendiamo il percorso interrotto con più grinta e determinazione con nuove idee e nuove attrattive. La festa della nocciola oltre ad essere momento di aggregazione collettiva e di promozione del territorio è l’occasione per focalizzare l’attenzione sulle tematiche di biodiversità e tutela dell’ambiente con un incipit artistico, culturale e scientifico. Oltre alle specialità preparate dagli chef della nostra Pro Loco, tra cui il famoso e gustoso piatto Pasta al pesto di Nocciola, e agli stands enogastronomici, dell’artigianato e dei prodotti tipici locali, ospitiamo mostre artistiche, fotografiche e la grande rassegna dei manifesti originali del cinema del Museum&Events Dentice Pantaleone nella Galleria del Teatro Colosseo location culturale orgoglio della nostra comunità. Il Metodo Greenopoli con il Prof. Giovanni De Feo per parlare di clima, ambiente, raccolta differenziata, acqua e energia, un occasione per sensibilizzare ragazzi, cittadini e istituzioni alla tutela e alla salvaguardia del pianeta.

Un particolare stand è dedicato alla Festa dei Libri e dei Fumetti Itinerante promossa e curata dalle associazioni Piccola Cometa, Ali della Vita, Pro Loco Abella, Mela e PMI International con il mercatino dei libri e dei fumetti e la mostra delle sculture di libri in carta pesta realizzate dal laboratorio artistico di Cettina Prezioso e Anna Napolitano e la partecipazione degli artisti nolani della cartapesta per la festa dei gigli. Spettacoli musicali, pista da ballo e animazione varia come cornice e intrattenimento della festa.

Come sempre tutto questo è stato possibile grazie a tutti i componenti della Pro Loco, alla disponibilità dell’amministrazione comunale e alle associazioni che ci onorano della loro presenza. Un particolare ringraziamento agli operatori commerciali che hanno scelto di presentare i loro eccellenti prodotti in questa nostra grande e attesa kermesse.”

Questa è la prefazione della neo presidente della Pro Loco Mariella Del Basso di Avellana 6, i quaderni dell’ambiente con le ricette alla nocciola edito dalla Piccola Cometa. Una pubblicazione attesa e richiesta che tratta di ambiente e nocciole, con le particolari ricette di chef e gelaterie del territorio e con l’intento di valorizzare la gastronomia locale, promuovere realtà associative, culturali e imprenditoriali.