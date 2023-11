“La Lumaca Irpina”: Eccellenza nel Mondo dei Cosmetici Bio insignita del Premio “Binews 2023”.

Il prossimo 30 dicembre 2023 sarà una data memorabile per l’innovativa azienda Lumaca Irpina, che si prepara a ricevere il prestigioso Premio “Bassa Irpinia” presso il Teatro Colosseo di Baiano. Questo riconoscimento sottolinea l’impegno costante e l’eccellenza raggiunta da Lumaca Irpina nel campo dell’agro artigianato e della cosmetica bio.

Alla cerimonia di premiazione, la giovane e talentuosa start-up Lumaca Irpina sarà onorata tra i vincitori del Premio “Bassa Irpinia”. Questa azienda, guidata dal visionario imprenditore Nicola Urciuolo di Forino, ha fatto della sua passione per la natura la base di un progetto di agro artigianato che si traduce in cosmetici bio innovativi realizzati con bava di lumaca.

Lumaca Irpina ha saputo coniugare tradizione e modernità, gestendo un allevamento di lumache attraverso avanzati sistemi aziendali e collaborando con laboratori specializzati nella produzione di cosmetici biologici. La loro gamma di prodotti ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui l’importante Oscar Green di Coldiretti.

La bava di lumaca, una secrezione preziosa rilasciata mentre il mollusco si muove, è il cuore di molte creazioni di Lumaca Irpina. Questa sostanza miracolosa offre benefici straordinari per la pelle, conferendo idratazione, elasticità e contribuendo a ridurre i segni del tempo.

Tra i prodotti di punta dell’azienda spicca la Crema Viso Biologica Anti Età, formulata con bava di lumaca ed estratti di vite rossa. Questa crema innovativa offre un’efficace azione riempitiva e anti-rughe, grazie a una combinazione di ingredienti naturali come la vitamina C, l’acido ialuronico, l’Acmella Oleracea, l’estratto di vite rossa e la curcuma.

L’olio di nocciola avellana e l’olio di crusca di riso completano la formula, fornendo idratazione profonda e lasciando la pelle più liscia ed elastica fin dalle prime applicazioni.

Il Premio “Bassa Irpinia” rappresenta il meritato riconoscimento per Lumaca Irpina, un’azienda che ha saputo trasformare passione, sacrificio e professionalità in un successo sempre crescente nel settore cosmetico. Forino, grazie a imprese come Lumaca Irpina, sta vivendo un autentico “rinascimento” imprenditoriale, conquistando risonanza regionale e nazionale.