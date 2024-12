La Luce della Pace da Betlemme ad Avellino grazie agli scout.

Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada a olio che arde perennemente da moltissimi secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le nazioni cristiane della Terra. A dicembre, ogni anno, da quella fiamma ne vengono accese altre, che vengono diffuse su tutto il pianeta come simbolo di pace e fratellanza fra i popoli. Sin dalle origini, la distribuzione della fiamma è stata curata dalle principali organizzazioni scout europee e italiane, garantendo così una diffusione capillare in buona parte delle parrocchie italiane. Attraverso il Trentino, la cosiddetta “Luce della Pace” è giunta alla stazione di Napoli Centrale, nel corso di una staffetta internazionale via treno. Non sono mancate adesioni anche quest’anno in provincia di Avellino, dove diversi gruppi hanno risposto all’appello. Tra questi, Rotondi e Altavilla Irpina, dove la Luce verrà distribuita alle 18:00 del 21 dicembre, mentre nel capoluogo sarà possibile accendere una fiammella presso la parrocchia di Sant’Alfonso sabato 21 e domenica 22.

(Andrea Squittieri)