L’ Agenzia delle Entrate invierà dall’ prossima settimana 600mila multe agli over 50 No vax

Il ministero della Salute avrebbe iniziato a inviare gli elenchi dei non vaccinati. Al momento sarebbero state spedite, o sarebbero in via di spedizione, all’inizio della prossima settimana, un primo lotto di circa 600mila sanzioni. Le ‘lettere’ inviate dall’Agenzia Entrate-Riscossione in questi giorni sono al momento delle “comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio”. Quindi non richiedono subito un pagamento. Come previsto dalla legge, invece, il destinatario ha 10 giorni di tempo per comunicare alla propria Asl competente eventuali motivi di esenzione dal vaccino.