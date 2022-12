IV appuntamento della Rassegna Letteraria “Avellino in versi”

Il 3 Dicembre 2022 alle ore 17.00 presso la Biblioteca Provinciale G. Capone – Sala Penta di Avellino si terrà la presentazione del libro “Il viaggio dell’eroe” di Antonia Esposito.

Interverranno la Presidente dell’associazione “Il bucaneve”, Maria Ronca, Elena Opromolla, Giorgio di Fusco e l’autrice.

Il Viaggio dell’Eroe è un libro report dell’esperienza che un gruppo di coraggiosi Eroi ha deciso di intraprendere. Però è anche una guida, un manuale, per provare a fare il viaggio anche da soli!

Si tratta di un percorso di crescita personale, di matrice siloista, finalizzato a raggiungere la parte più autentica e profonda di noi stessi, il bambino di cui ci siamo dimenticati, e risvegliare il lato fecondo dell’anima, l’arte.

I partecipanti sono invitati a compiere un atto d’amore verso sé stessi: quello di imbarcarsi e iniziare il Viaggio. È un viaggio speciale, un itinerario ‘non scontato’, che nessuna agenzia turistica ti proporrà mai. Ognuno di noi è stato un bambino ma, una volta diventati adulti, spesso ce ne dimentichiamo, finendo per tradire sogni e bisogni presenti dentro di noi. Questo viaggio è una seconda opportunità per quel bambino, quel piccolo Eroe, che ha spesso sopportato in silenzio e con coraggio, affamato di gentilezza e considerazione. Tutti a bordo!!!