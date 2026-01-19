IRPINIA TRA NEVE IN QUOTA E VENTO FORTE: FREDDO IN AUMENTO

Precipitazioni sparse, nevicate oltre i 1400 metri e raffiche di burrasca sul Partenio.

Giornata dal sapore pienamente invernale sull’Irpinia. Le condizioni atmosferiche risultano caratterizzate da cielo coperto e precipitazioni sparse, che sulle aree di alta montagna assumono carattere nevoso. Le segnalazioni provenienti dall’area di Montevergine confermano la presenza di neve oltre i 1400 metri, con fiocchi spinti fino alla quota dell’Osservatorio.

L’Osservatorio di Montevergine è interessato da nuvolosità estesa e fenomeni di debole o moderata intensità, accompagnati da venti orientali. In vetta la precipitazione si presenta a carattere nevoso, senza accumuli significativi al suolo nelle fasi iniziali.

EVOLUZIONE

Nel corso della giornata permarranno condizioni instabili, con precipitazioni intermittenti e neve confinata alle quote più elevate. Successivamente è atteso un temporaneo miglioramento, con attenuazione dei fenomeni e possibili schiarite, soprattutto nelle aree interne e collinari.

Le temperature risultano in ulteriore diminuzione, favorendo un contesto climatico rigido, tipicamente invernale.

VENTI E CONDIZIONI DI DISAGIO

Elemento dominante del quadro meteorologico sono i venti, che soffiano moderati o tesi dai quadranti orientali.

Sono attese raffiche di burrasca o burrasca forte sul massiccio del Partenio, nel Vallo di Lauro e nel Baianese, con possibili disagi alla viabilità, soprattutto nelle zone montane ed esposte.

IL QUADRO GENERALE

Un contesto di freddo, vento e neve in quota accompagna l’Irpinia in una fase pienamente invernale. La situazione resta da monitorare, in particolare per l’evoluzione dei venti e le condizioni in alta montagna.