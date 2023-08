IRPINIA. Sei le vittime di incidenti stradali in Irpinia in una settimana. Al Moscati muore anche il marito dell’anziana donna morta ieri

Drammatico l’epilogo dell’ incidente stradale avvenuto ieri in via due Principati ad Avellino, nei pressi del quartiere San Tommaso. Dopo la morte dell’anziana donna nella giornata di ieri è deceduto a poche ore di distanza anche il marito presso l’ospedale Moscati, dove ha trascorso la notte in terapia intensiva. Entrambi avevano 81 anni ed erano proprio di San Tommaso. La coppia coinvolta in un incidente stradale era a bordo della propria vettura, una Hunday, quando si sono scontrati con una Panda guidata da una 63enne. La coppia di anziani coniugi erano quasi giunti a casa prima dello schianto. Saranno le forze dell’ordine a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.