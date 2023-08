QUINDICI (AV). Altri tre mesi di indagini per la Commissione di accesso per valutare possibili infiltrazioni di criminalità all’interno del Comune

Sono scaduti i primi tre mesi per la commissione di accesso presso l’amministrazione comunale del comune di Quindici, guidata dal sindaco Eduardo Rubinaccio, per verificare la sussistenza o meno di infiltrazioni delinquenziali all’interno dell’attività dell’ente del vallo di Lauro. Prima della scadenza dei primi tre i mesi a disposizione delle commissioni è stata firmata una proroga. Periodo di controllo potrà durare per complessivi sei mesi.

Anche per il comune di Monteforte Irpino, guidato dal sindaco Costantino Giordano, la Commissione potrà per ulteriori 3 mesi verificare la sussistenza o meno di infiltrazioni di soggetti all’interno della gestione della cosa pubblica.