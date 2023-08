MUGNANO DEL CARDINALE (AV). Gli occhi della fede sono universali: il culto di Santa Filomena ed i ragazzi dell’ omonima Rsa

La potenza della fede che si muove dietro il culto di Santa Filomena è inimmaginabile è difficile da spiegare. In paese, a Mugnano del Cardinale, dove il famoso Santuario dedicato alla Santa sorge e sembra abbracciare tutto ciò che ha intorno dall’alto, la devozione per Santa Filomena è palpabile. Coinvolge proprio tutti, senza alcuna esclusione. A poche decine di metri dal Santuario, un’altra imponente struttura guarda dall’alto il paese: la RSA SANTA FILOMENA, che non a caso omaggia la Santa tanto amata in paese. I ragazzi, che vivono ogni giorno in questa piccola comunità, sono da sempre stati molto vicini alla storia che lega il territorio a Santa Filomena. Si sono cimentati, con tutto il loro impegno, ad una rappresentazione sulla vita della stessa Santa. Chiedono continuamente di ascoltare la sua vita, la sua storia. Spesso visitano il Santuario. Molto vicini alla fede e rispettosi per essa, più di molti altri, attendono trepidanti i festeggiamenti che si svolgono in onore dalla Santa. Un intero paese in festa, un’atmosfera che in pochi altri posti si respira. Una riconoscenza ed un elogio alla “vita” che va oltre ogni condizione ed ogni limite. Questo è quello che si percepisce dai ragazzi soprattutto in questo periodo dell’anno. Il 13, come ogni seconda domenica del mese di agosto, il paese si prepara alla sfilata dei battenti ed alla processione, in segno di amore e di devozione per Santa Filomena. Anche quest’anno, i nostri ragazzi, sono stati in attesa del passaggio della Santa per le vie del paese, dal giardino della struttura hanno aspettato con emozione di poter assistere, nel loro piccolo alla processione. Un momento davvero toccante, nel quale ognuno di loro, a modo proprio ha espresso amore e fede. Al passaggio della Santa si scorgevano occhi commossi e brillanti, incantati e spiritualmente vicini al momento. Un momento di raccoglimento, di preghiera e di amore assoluto. La loro riconoscenza verso il dono prezioso della vita, che anche se non è stata facile, resta comunque la fortuna più grande che abbiamo, il regalo più prezioso. Il legame con il territorio, con il paese di cui sentono l’appartenenza. Ancora una volta sono loro che insegnano. Ancora una volta ci dimostrano che INSIEME tutto diventa meravigliosamente possibile.

Carla Carro