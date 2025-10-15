Irpinia, mercoledì 15 ottobre: giornata grigia e piogge deboli in arrivo

L’autunno si fa sentire sull’Irpinia. Per la giornata di oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, sono attese condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto su gran parte del territorio provinciale.
Nel corso della mattinata e fino alle ore pomeridiane non si escludono precipitazioni deboli o localmente moderate, più probabili nelle aree interne e lungo la dorsale appenninica. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi in serata, ma resterà una diffusa copertura nuvolosa.
Le temperature minime saranno in leggero aumento nelle zone vallive, mentre le massime faranno registrare un calo generalizzato, con valori tipicamente autunnali.
I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti nord-orientali, con rinforzi nelle ore serali soprattutto nelle aree montane.
Una giornata quindi caratterizzata da cielo grigio, qualche pioggia e clima più fresco, in linea con la stagione che ormai entra nel vivo sull’entroterra irpino.