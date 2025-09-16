Irpinia, martedì 16 settembre: cielo variabile ma senza pioggia

Prosegue la fase di tempo stabile sul territorio irpino. La giornata di oggi, martedì 16 settembre 2025, non porterà grandi novità sul fronte meteorologico: il cielo si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche passaggio di nubi più compatte soprattutto in prossimità delle aree montuose. Si tratterà tuttavia di nuvolosità innocua, priva di fenomeni significativi.
Le temperature non subiranno variazioni importanti: le minime sono attese in lieve rialzo, mentre le massime si manterranno stazionarie o al più in lieve flessione rispetto ai valori di ieri. In generale, clima gradevole e tipicamente tardo-estivo.
La ventilazione sarà di provenienza sud-occidentale, con intensità debole al mattino ma in rinforzo durante le ore pomeridiane, specie sulle zone più esposte.
In sintesi, l’Irpinia vivrà una giornata caratterizzata da un’alternanza tra ampi spazi soleggiati e passaggi nuvolosi, senza rischio di precipitazioni: condizioni ideali per attività all’aperto e per chiudere l’estate con un tempo ancora favorevole.