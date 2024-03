IRPINIA. Ennesima aggressione a conducente Air Campania: Sindacato UGL Autoferrotranvieri chiede azioni per la sicurezza

Paura per un autista di Air Campania, aggredito con una testata e spintoni durante II suo turno dl lavoro da un uomo in evidente stato d’alterazione. L’episodio, raccontato da Ugl autoferrotranvieri, risale nel pomeriggio di ieri 27/03/2024 sulla tratta Avellino Nola alla fermata di Torrette di Mercogliano sono saliti a bordo circa 10 passeggeri. II conducente come da prassi chiedeva la visione dei biglietti o dell’abbonamento, purtroppo uno dei passeggeri si rifiutava e dopo vari battibecchi, iniziava ad inveire contro lo stesso

dandogli una testata e uno spintone. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze, solo tanta tensione per la trentina di passeggeri a bordo del bus. Qualcuno ha provato ad intervenire a difesa del conducente che pure ha saputo gestire con sangue freddo la situazione evitando che la situazione degenerasse. II conducente in seguito purtroppo è stato refertato in ospedale con 3 giorni di prognosi.

il sindacato UGL contesta che spesso si sminuiscono i rischi che quotidianamente corrono gli autisti. Registriamo che mediamente ogni 5/10 giorni abbiamo un operatore d’esercizio costretto a ricorrere a cure mediche, senza contare poi tutte le altre aggressioni non da pronto soccorso che sono più che sufficiente per sostenere come ogni giorno un autista o verificatore veda la sua vita messa a repentaglio. Purtroppo il senso civico e rispetto delle persone e del bene comune stanno sparendo ed è questa pericolosa deriva che deve far riflettere. Chiediamo all’azienda di accelerare e di attuare tutte le azioni propedeutiche alia sicurezza per tutti i lavoratori e chiediamo alia stessa di costituirsi parte civile ogni qualvolta che si verificano episodi di questo genere.

II Segretario Proyinciąle di Avellino Ugl Autoferro Limone Luca