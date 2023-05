IRPINIA. Elezioni amministrative 2023, si vota in 17 comuni della provincia. In bassa Irpinia a Mugnano e Marzano di Nola

I seggi per le elezioni amministrative sono stati aperti alle 7 in 595 città italiane: un totale di 4,5 milioni di elettori sono chiamati ad esprimere le proprie preferenze in quello che si presenta come il primo test dopo le politiche. Pesa l’incognita astensionismo, in continua crescita nelle ultime consultazioni anche se torna la possibilità di votare oltre ad oggi dalle 7 alle 23 anche domani lunedì 15 fino alle 15, questo proprio per permettere di votare quante più elettori possibili. In Irpinia sono 17 i comuni chiamati al rinnovo dei propri consigli comunali e sono: AQUILONIA, CAIRANO, CAPOSELE, CASALBORE, CONZA DELLA CAMPANIA, GRECI, LAPIO, MARZANO DI NOLA, MUGNANO DEL CARDINALE, NUSCO, ROCCA SAN FELICE, SAN POTITO ULTRA, SANT’ANGELO DEI LOMBARDI, SUMMONTE, TORRE LE NOCELLE, VALLATA e VOLTURARA IRPINA.