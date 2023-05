Un augurio speciale a tutte le Mamme per la loro festa dall’associazione “Autismo in Movimento Campania”. VIDEO

Oggi 14 maggio 2023 si festeggia la festa della mamma. In questa ricorrenza viene festeggiata per celebrare la figura della madre, il concetto di maternità, ma è anche un’occasione per festeggiare le donne in generale che rappresentano una figura di riferimento nella vita di ogni persona . L’associazione Campana “Autismo in Movimento con un video ha voluto augurare a tutte le mamme una buona festa in particolare però a quelle che ogni giorno svolgono un ruolo ancora più importante nel aiutare i propri figli speciali all’inclusione. Nel video la voce e i sottotitoli sono dell’Avv. Anna Maria D’arienzo, Garante per la disabilità Comune di Roccarainola.