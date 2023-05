MUGNANO DEL CARDINALE. Elezioni Comunali 2023, sono 4745 gli elettori chiamati al voto. I dati delle scorse comunali

A Mugnano del Cardinale (AV) sono in corso le operazioni di voto per decidere chi sarà il prossimo sindaco tra il dott. Filomeno Caruso della Lista “Nuova Alleanza Popolare e il sindaco uscente dott. Alessandro Napolitano candidato con “Terra Nostra”. Chiamati ad esprimere il loro voto sono 4745 iscritti nelle liste elettorali. Nelle passate amministrative del 2018 erano sempre due le liste in competizioni e sempre le stesse, c’era quella di Giovanni Colucci candidato sotto il simbolo di Nuova Alleanza Popolare e quella dell0allora sfidante Alessandro Napolitano con Terra Nostra. Il voto decreto la vittoria di quest’ultimo quasi al fotofinish, con soli 58 voti di differenza ovvero 1832 (50,80%) contro i 1774(49,20%) di Nuova Alleanza Popolare. Nel 2018 votarono 3679 persone per una percentuale del 76,68. Le schede bianche furono 16 le nulle 73.