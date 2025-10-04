Irpinia, domenica di piogge e vento forte: atteso un miglioramento in serata

Irpinia – La giornata di domenica 5 ottobre 2025 sarà caratterizzata da cielo nuvoloso o molto nuvoloso sull’intero territorio provinciale.
Nel corso della mattinata sono previste piogge diffuse, localmente più intense lungo i rilievi appenninici. I fenomeni tenderanno a proseguire nel pomeriggio in modo irregolare, per poi attenuarsi progressivamente fino a cessare in serata, quando non sono attese ulteriori precipitazioni.
Le temperature registreranno un aumento nei valori minimi, mentre i venti soffieranno moderati o tesi da sud-ovest, con raffiche di burrasca o burrasca forte nelle prime ore del giorno. Nella seconda parte della giornata, la ventilazione ruoterà da ponente, mantenendosi moderata.
Un quadro meteorologico tipicamente autunnale, con condizioni in miglioramento nelle ore serali ma ancora attenzione per il vento forte, specie sui rilievi del Partenio e dell’Alta Irpinia.